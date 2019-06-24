Глушаков: меня предали люди, которых уже нет в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков посетовал на некоторых людей, которые уже не работают в московском клубе.
«Чувствую ли, что меня предали в „Спартаке“? Те, кто в данный момент находится в клубе, — не предали. А те, кто был до них, — предали», — сказал Глушаков в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.
32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Контракт хавбека с клубом действовал до лета 2020 года, но стороны досрочно расторгли соглашение.
В прошлом сезоне Глушаков и защитник «Спартака» Ещенко лайкнули стихотворение с критикой в адрес экс-наставника клуба Массимо Карреры. За это оба футболиста были переведены в дублирующий состав.
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