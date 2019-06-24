Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков назвал тройку лучших футболистов России XXI века.
«Если пошутить, то лучшие в XXI веке — это Шишкин, Комбаров и Глушаков. А если серьёзно, то Аршавин, Лоськов и Цымбаларь. Моими лучшими партнёрами были Комбаров и Шишкин. Один в «Локомотиве», другой — в «Спартаке», — сказал Глушаков в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.
Также хавбек рассказал, кто из соперников больше всего впечатлил его.
«Лучший футболист из тех, кто мне противостоял, — это, наверное, Месси. Ещё туда можно Криштиану вписать. Если надо выбрать одного, то Месси. Лео мне больше нравится», — добавил Глушаков.
Напомним, 32-летний Глушаков несколько дней назад покинул «Спартак». В настоящее время футболист является свободным агентом.
- 24 июня 2019
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