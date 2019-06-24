«Шинник» продлил контракт с 38-летним Низамутдиновым

«Шинник» официально объявил о продлении контракта с нападающим Эльдаром Низамутдиновым.

Новое соглашение между ярославским клубом и футболистом будет действовать до лета 2020 года.

38-летний Низамутдинов выступает за «Шинник» с 2011 года (с перерывом). В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах Футбольной национальной лиги (18 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (1 — с пенальти), а также получил две жёлтые карточки. Ранее он играл за такие известные клубы, как «Ротор», «Урал», «Арсенал» (Тула), «Балтика», «Химки», «Спартак», «Алания» и «Енисей».

В прошлом сезоне «Шинник» финишировал на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 60 очков.

В следующем сезоне ярославский клуб стартует выездным матчем со «СКА-Хабаровск». Встреча состоится 7 июля.