Сборная России показала один день из жизни Ахметова

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов стал героем рубрики «Один день с».

Футболист рассказал о режиме дня, предпочтениях в еде, особенностях тренировочного процесса, общении с болельщиками, шутках Георгия Джикии и Артёма Дзюбы.

Сборная России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав девять очков. Следующий матч россияне проведут на выезде с Шотландией. Встреча состоится 6 сентября.

21-летний Ахметов вызывается в сборную России с 2018 года и провёл за неё три матча. В минувшем сезоне он принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил семь жёлтых карточек.