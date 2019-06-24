Сборная России показала один день из жизни Ахметова
Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов стал героем рубрики «Один день с».
Футболист рассказал о режиме дня, предпочтениях в еде, особенностях тренировочного процесса, общении с болельщиками, шутках Георгия Джикии и Артёма Дзюбы.
Сборная России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав девять очков. Следующий матч россияне проведут на выезде с Шотландией. Встреча состоится 6 сентября.
21-летний Ахметов вызывается в сборную России с 2018 года и провёл за неё три матча. В минувшем сезоне он принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги (21 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил семь жёлтых карточек.
- 24 июня 2019
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