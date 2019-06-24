Ситуация в Грузии не повлияет на возможный переход Кварацхелии в «Локомотив»

Директор клуба «Рустави» Бадри Мачавариани отметил, что ситуации в Грузии не повлияет на возможный переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в московский «Локомотив».



Напомним, хавбек был арендован «железнодорожниками» в феврале 2019 года. Срок аренды игрока истекает 30 июня текущего года.



«А причем тут этот инцидент? Трансфер будет согласовываться исключительно исходя из интересов футболиста и клубов. Ничто другое не может повлиять на это решение. Что касается перехода Кварацхелии в „Локомотив“, то все пока остается без изменений, срок арендного соглашения еще не истек», — приводит слова Мачавариани ТАСС.



Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.



Так, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.

Федерация футбола Грузии выставила напоказ антироссийские акции фанатов