Китайский клуб предложил Иммобиле € 10 млн в год

Один из китайских клубов проявляет интерес к нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле и готов платить ему зарплату в размере € 10 млн в год, утверждает Calciomercato со ссылкой на Il Messaggero.
По данным источника, этим клубом, возможно, является «Далянь Ифан». Китайцы предложили за футболиста порядка € 50-60 млн, но получили отказ, так как президент «Лацио» Клаудио Лотито надеется сохранить форварда в составе. В связи с этим китайский клуб готов сделать новое улучшенное предложение.
Иммобиле перешёл в «Лацио» летом 2016 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 9,45 млн. В минувшем сезоне 29-летний форвард принял участие в 36 матчах итальянской Серии А, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
- 24 июня 2019
-
21:02
-
20:59
-
20:48
-
20:41
-
20:33
-
20:09
-
20:07
-
19:50
-
19:45
-
19:23
-
19:16
-
19:14
-
19:05
-
19:02
-
18:55
-
18:51
-
18:32
-
18:31
-
18:02
-
17:53
-
17:46
-
17:43
-
17:42
-
17:36
-
17:35
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:10
-
17:06
-
17:04
-
17:03
-
16:55
-
16:48
-
16:27