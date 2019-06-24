Китайский клуб предложил Иммобиле € 10 млн в год

Один из китайских клубов проявляет интерес к нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле и готов платить ему зарплату в размере € 10 млн в год, утверждает Calciomercato со ссылкой на Il Messaggero.

По данным источника, этим клубом, возможно, является «Далянь Ифан». Китайцы предложили за футболиста порядка € 50-60 млн, но получили отказ, так как президент «Лацио» Клаудио Лотито надеется сохранить форварда в составе. В связи с этим китайский клуб готов сделать новое улучшенное предложение.

Иммобиле перешёл в «Лацио» летом 2016 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 9,45 млн. В минувшем сезоне 29-летний форвард принял участие в 36 матчах итальянской Серии А, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.