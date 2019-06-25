Определились полуфиналисты молодёжного чемпионата Европы U21

В матче 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы U21 сборная Хорватии сыграла вничью с национальной командой Англии со счётом 3:3.

Англичане трижды вели в счёте благодаря голам Рейсса Нелсона, Джеймса Мэддисона и Джонджо Кенни, но хорватам каждый раз удавалось отыграться. Отличились Йосип Брекало, Никола Влашич и вновь Брекало. В середине второго тайма Влашич получил травму и был заменён.

В другом матче группы Румыния и Франция сыграли вничью со счётом 0:0.

Румыния финишировала на первом месте в группе, набрав 7 очков. Франция (7) заняла второе место, но также сумела выйти в полуфинал. Французы оказались лучшей из команд, которые заняли вторые места в своих группах. Англия и Хорватия (по 1) заняли, соответственно, 3 и 4 места.

Полуфинальные пары составили:

Испания — Франция

Германия — Румыния

Матчи состоятся 27 июня.