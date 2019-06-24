Влашич получил травму в матче за молодёжную сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич травмировался в матче 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы с Англией (в данный момент счёт 2:3, идёт второй тайм).
Влашич получил повреждение на 64-й минуте и не смог продолжить матч, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
В ближайшее время хавбек пройдёт медобследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки восстановления.
Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года из «Эвертона» на правах аренды. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах. Несколько дней назад ЦСКА объявил о выкупе трансфера Влашича.
Влашич: рад, что подписал контракт с ЦСКА, это было моё единственное желание
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