Олич: Черчесов вернул сборную России народу

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич, ныне работающий в тренерском штабе сборной Хорватии, рассказал о влиянии чемпионата мира — 2019 на российский футбол.

«Для российского футбола это было очень важно, потому что построили огромное количество новых стадионов. Когда я играл за ЦСКА, в Москве практически не было футбольных сооружений европейского уровня, кроме арены «Локомотива». Уже тогда «Лужники» были очень красивыми, даже до реконструкции, но там мы играли на искусственном газоне, а это очень тяжело.

Но сейчас всё поменялось — по всей России масса крутых стадионов. Надо понимать, что это даёт футболу совершенно другую оболочку. Даже хороший матч не очень интересно смотреть, когда приходишь на плохую арену. При этом некоторые скучные игры на современных стадионах становятся интереснее. Когда на финал Кубка России, на матчи сборной против Сан-Марино и Кипра приходит по 40 тыс. человек — это фантастика. Раньше я бы в это не поверил. Но сейчас российский футбол на подъеме: и национальная команда, и чемпионат. Станислав Черчесов вернул сборную народу. Люди вновь поверили в своих игроков. Видно, что ваши футболисты борются и отдаются полностью в каждом матче. Это самый главный фактор, чтобы заставить болельщиков ходить на стадион», — приводят слова Олича «Известия».