Олич: Шарлия – молодой талантливый игрок

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о 22-летнем хорватском защитнике Звонимире Шарлии, с которым «армейцы» собираются подписать контракт в случае ухода бразильца Бекао.

«Шарлия – молодой талантливый игрок, который, возможно, скоро сможет попасть в сборную. Думаю, в ЦСКА знают, что делают, ведь у них отличный селекционный отдел. Практически все хорваты, которые переходили в ЦСКА, всегда отлично выступали за москвичей. Думаю, эта практика продолжится», – приводят слова Олича «Известия».

Звонимир Шарлия выступает за хорватскую команду «Славен Белупо» из Крапивницы. В сезоне-2018/19 принял участие 31 матче хорватского чемпионата и получил 13 жёлтых карточек. Результативными действиями не отметился.