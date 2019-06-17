Олич: Шарлия – молодой талантливый игрок
Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о 22-летнем хорватском защитнике Звонимире Шарлии, с которым «армейцы» собираются подписать контракт в случае ухода бразильца Бекао.
«Шарлия – молодой талантливый игрок, который, возможно, скоро сможет попасть в сборную. Думаю, в ЦСКА знают, что делают, ведь у них отличный селекционный отдел. Практически все хорваты, которые переходили в ЦСКА, всегда отлично выступали за москвичей. Думаю, эта практика продолжится», – приводят слова Олича «Известия».
Звонимир Шарлия выступает за хорватскую команду «Славен Белупо» из Крапивницы. В сезоне-2018/19 принял участие 31 матче хорватского чемпионата и получил 13 жёлтых карточек. Результативными действиями не отметился.
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