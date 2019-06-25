Ван дер Сар: очень рад подписанию контракта с Промесом
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб. Напомним, контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.
«Очень рад нашему новому подписанию. Добро пожаловать, Промес», — написал Ван Дер Сар в своём «твиттере».
Промес перешёл в «Севилью» из московского «Спартака» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи.
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