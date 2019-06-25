Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб. Напомним, контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на 5 лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила € 15,7 млн.

«Голландец, хороший возраст, в расцвете сил. Ещё и родом из Амстердама, это всегда плюс. Мы уверены, что он сможет принести пользу «Аяксу». Он хорошо видит поле, подвижен, способен забивать голы. Уверен, что в Голландии он это и будет делать.

Да, ему придётся привыкать к несколько иной роли, нежели была у него в «Севилье». Но наш стиль игры подойдёт ему как нельзя лучше», — приводит слова Овермарса Voetbal International.

Промес перешёл в «Севилью» из московского «Спартака» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (15 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи.