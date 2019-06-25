Коста-Рика уступила Гаити, но всё равно вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

В матче 3-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Коста-Рики встречалась с национальной командой Гаити. Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (США) и завершилась неожиданной победой футболистов Гаити со счётом 2:1. Матч обслуживал американский арбитр Исмаил Эльфат.

Счёт был открыт на 14-й минуте встречи автоголом от гаитянского защитника Джими Алексиса. На 57-й минуте нападающий Даккенс Назон сделал счёт ничейным. Решающий мяч забил Джим Алексис, реабилитировавшись за гол в свои ворота в начале матча.

Таким образом, Гаити выиграла все три матча и, набрав 9 очков, вышла четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ. Сборная Коста-Рики, несмотря на поражение, тоже вышла в плей-офф турнира со второго места в группе В.