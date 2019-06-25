Суарес начал апеллировать к судьям после попадания мяча в руку вратаря

В заключительном матче группового этапа Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая произошёл курьёзный эпизод.



В ходе одной из атак уругвайцев нападающий Луис Суарес оказался в штрафной площади и попытался прострелить на своего партнёра, однако на пути оказался голкипер чилийцев. Мяч попал стражу ворот в руку, и форвард начал активно апеллировать к судьям, намекая на игру рукой в штрафной, за которую назначается пенальти. Судя по всему, на мгновение Суарес забыл, что вратарей это правило не касается.

Видео момента доступно в «твиттере» FútbolPR.



Уругвай, набрав 7 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы C. Чили (6) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Япония (2) и Эквадор (1) покинули турнир.