Суарес начал апеллировать к судьям после попадания мяча в руку вратаря
В заключительном матче группового этапа Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая произошёл курьёзный эпизод.
В ходе одной из атак уругвайцев нападающий Луис Суарес оказался в штрафной площади и попытался прострелить на своего партнёра, однако на пути оказался голкипер чилийцев. Мяч попал стражу ворот в руку, и форвард начал активно апеллировать к судьям, намекая на игру рукой в штрафной, за которую назначается пенальти. Судя по всему, на мгновение Суарес забыл, что вратарей это правило не касается.
Видео момента доступно в «твиттере» FútbolPR.
Уругвай, набрав 7 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы C. Чили (6) — на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Япония (2) и Эквадор (1) покинули турнир.
Эффектный гол Кавани — в видеообзоре матча Чили — Уругвай
- 25 июня 2019
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