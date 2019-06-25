В Аргентине команда устроила сидячий протест во время матча

Матч за выход в Примеру B, второй по силе дивизион Аргентины, между командами «Атлетико Альварадо» и «Сан Хорхе» не удалось доиграть.
В начале второго тайма футболисты «Сан Хорхе» организовали протест против действий судьи, оставившего их вдевятером в первой половине встречи, и полным составом уселись на газон, отказавшись продолжать игру. В этот момент счёт был 1:0 в пользу их соперников, и, учитывая нулевую ничью в первой встрече, команда рисковала уступить по сумме двух матчей.
Спустя некоторое время игроки «Сан Хорхе» всё же поднялись с газона, однако вместо продолжения матча ушли с поля. Футболисты «Атлетико» начали праздновать победу. При этом команде ещё не гарантирован выход в Примеру B – судьбу противостояния решат аргентинские футбольные власти.
- 25 июня 2019
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