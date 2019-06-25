«ПСЖ» хочет включить Паредеса в сделку по Милинкович-Савичу

«Пари Сен-Жермен» хочет заполучить полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича в летнее трансферное окно.
Как сообщает Paris United, спортивный директор парижан Леонардо, вернувшийся в клуб после нескольких лет работы в «Милане», считает завышенной цену на серба, установленной «орлами» (€ 75-80 млн). Чтобы уменьшить сумму трансфера, бразилец хочет включить в сделку хавбека Леандро Паредеса, приобретённого у «Зенита» в зимнее трансферное окно за € 47 млн.
Ранее сообщалось, что на Милинкович-Савича также претендует туринский «Ювентус». Более того, в мае в СМИ появлялась информация, согласно которой бьянконери согласовали с игроком условия контракта.
В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, стал автором 5 забитых мячей, а также отдал 3 результативные передачи. Контракт Сергея с «Лацио» действует до лета 2023 года.
- 25 июня 2019
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