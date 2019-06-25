Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.



«Это трудно принять. Последние два года моей жизни были большой ложью. Меня обманывали и заставляли верить в «большую любовь». В последние несколько дней я была опустошена, потому что узнала, что он жил двойной жизнью. Он шутил над другими игроками, у которых были девушки в квартирах недалеко от жён. Он называл этих мужчин чудовищами.



Но этот случай гораздо хуже. Он лгал всем. Как это возможно – управлять сердцами и разумами сразу двух женщин таким образом? Уверена, были и другие. Он чудовище. Как я могла помогать стольким людям и при этом не помочь самой себе?» — написала Андерсон.



Также актриса заявила об отъезде из Франции и угрозах со стороны Рами, который сообщил ей, что контролирует местные СМИ.

Чемпион мира по футболу изменил Памеле Андерсон. Рами, ты нормальный?! Сексуальная красотка выгнала французского футболиста. И что ты теперь будешь делать, парень? В футбол свой играть?