Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
«Это трудно принять. Последние два года моей жизни были большой ложью. Меня обманывали и заставляли верить в «большую любовь». В последние несколько дней я была опустошена, потому что узнала, что он жил двойной жизнью. Он шутил над другими игроками, у которых были девушки в квартирах недалеко от жён. Он называл этих мужчин чудовищами.
Но этот случай гораздо хуже. Он лгал всем. Как это возможно – управлять сердцами и разумами сразу двух женщин таким образом? Уверена, были и другие. Он чудовище. Как я могла помогать стольким людям и при этом не помочь самой себе?» — написала Андерсон.
Также актриса заявила об отъезде из Франции и угрозах со стороны Рами, который сообщил ей, что контролирует местные СМИ.
- 25 июня 2019
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