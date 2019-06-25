«Монако» хочет продать Фабрегаса летом

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас может покинуть клуб спустя всего полгода после перехода.



Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на France Football, монегаски хотят продать 32-летнего футболиста в летнее трансферное окно и разгрузить зарплатную ведомость – оклад испанца составляет внушительные € 600 тыс. в месяц.



При этом, как отмечает источник, в «Монако» смотрят на потенциальную продажу Фабрегаса без оптимизма, поскольку до сих пор к услугам игрока не было проявлено интереса со стороны других клубов.



Фабрегас перешёл в «Монако» в зимнее трансферное окно из «Челси». Ранее он также защищал цвета «Арсенала» и «Барселоны». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 2 жёлтые карточки.



Головин — о сообщении Фабрегаса: это же шутка, ничего страшного