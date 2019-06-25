«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса

Полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, выступающий на родине за клуб «Атлетико Хуниор», может перебраться в Европу.
Как сообщает A Bola, новым претендентом на 22-летнего футболиста стал «Зенит». Представители сине-бело-голубых уже уведомили колумбийский клуб о своём интересе, чтобы понять, во сколько им обойдётся потенциальный трансфер. В «Атлетико Хуниор» готовы расстаться с игроком, но хотят продать лишь 70% прав на него за сумму около € 7 млн. Остальные 30% клуб хочет оставить себе, чтобы в дальнейшем получить прибыль за хавбека.
На Диаса также претендует «Порту», который уже долгое время следит за его прогрессом.
В настоящий момент Луис находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки. Полузащитник успел принять участие в двух матчах группового этапа турнира, не отметившись результативными действиями.
- 25 июня 2019
-
18:13
-
18:11
-
17:57
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:37
-
17:16
-
17:16
-
16:58
-
16:58
-
16:29
-
16:28
-
16:22
-
16:08
-
15:52
-
15:38
-
15:38
-
15:07
-
15:04
-
14:48
-
14:42
-
14:23
-
14:16
-
14:13
-
14:09
-
13:51
-
13:46
-
13:25
-
13:25
-
13:03
-
12:53
-
12:43
-
12:37
-
12:15