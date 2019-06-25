Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который близок к назначению в лондонский клуб, сообщает Sky Sports.



По информации источника, вопрос о назначении Баллака в «Челси» обсуждается. В настоящее время 42-летний немецкий экс-футболист приобретает лицензию УЕФА категории «Б», которая позволит ему работать в качестве ассистента.



Ранее стало известно, что Фрэнк Лэмпард, в настоящее время возглавляющий «Дерби Каунти», ведёт переговоры с «Челси». 40-летний специалист начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в Премьер-лиге, где уступила «Астон Вилле» (1:2).



Лэмпард и Баллак выступали вместе в составе лондонского «Челси» с 2006 по 2010 год.

«Дерби» объявил о начале переговоров между «Челси» и Лэмпардом