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Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Баллак может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб Фрэнка Лэмпарда, который близок к назначению в лондонский клуб, сообщает Sky Sports.

По информации источника, вопрос о назначении Баллака в «Челси» обсуждается. В настоящее время 42-летний немецкий экс-футболист приобретает лицензию УЕФА категории «Б», которая позволит ему работать в качестве ассистента.

Ранее стало известно, что Фрэнк Лэмпард, в настоящее время возглавляющий «Дерби Каунти», ведёт переговоры с «Челси». 40-летний специалист начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в Премьер-лиге, где уступила «Астон Вилле» (1:2).

Лэмпард и Баллак выступали вместе в составе лондонского «Челси» с 2006 по 2010 год.

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