Хорватский защитник Шарлия будет тренироваться с ЦСКА на сборе в Австрии

Защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия присоединится к ЦСКА на сборе в Австрии.
«Вместе с командой тренироваться в Австрии будет Звонимир Шарлия из хорватского «Славен Белупо». Параллельно наши клубы продолжают вести переговоры о возможном переходе защитника», — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.
В сезоне-2018/19 22-летний Шарлия принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии, в которых не отметился результативными действиями, получил 12 жёлтых, а также одну красную карточки. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.
Напомним, ранее ЦСКА объявил о полноценном трансфере другого хорватского футболиста — Николы Влашича. Минувшую кампанию 21-летний полузащитник провёл в стане «армейцев» на правах аренды.
- 25 июня 2019
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