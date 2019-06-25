Хорватский защитник Шарлия будет тренироваться с ЦСКА на сборе в Австрии

Защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия присоединится к ЦСКА на сборе в Австрии.

«Вместе с командой тренироваться в Австрии будет Звонимир Шарлия из хорватского «Славен Белупо». Параллельно наши клубы продолжают вести переговоры о возможном переходе защитника», — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

В сезоне-2018/19 22-летний Шарлия принял участие в 31 матче чемпионата Хорватии, в которых не отметился результативными действиями, получил 12 жёлтых, а также одну красную карточки. Его клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице, одержав 7 побед и 16 раз сыграв вничью в 36 встречах.



Напомним, ранее ЦСКА объявил о полноценном трансфере другого хорватского футболиста — Николы Влашича. Минувшую кампанию 21-летний полузащитник провёл в стане «армейцев» на правах аренды.