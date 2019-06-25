ЦСКА готовит предложение «Васко да Гама» по Лукасу Сантосу
Атакующий полузащитник бразильской команды «Васко да Гама» Лукас Сантос привлёк внимание московского ЦСКА. Руководство «армейцев» давно следит за футболистом и готовится сделать официальное предложение бразильскому клубу.
ЦСКА уже пытался приобрести молодого таланта в зимнее трансферное окно за 4 млн, но «Васко да Гама» не отпустил игрока.
На сегодня 20-летний игрок провёл всего 9 матчей на взрослом уровне. Из-за небольшого роста (164 см) местные журналисты сравнивают Лукаса Сантоса с бывшим игроком «Милана», «Реала», «Манчестер Сити» и сборной страны Робиньо, отмечая оригинальный дриблинг и технику юного хавбека.
По итогам минувшего сезона ЦСКА занял в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место.
ЦСКА хочет купить Лукаса Сантоса. Кто это такой
Маленький Робиньо споёт для нас.
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