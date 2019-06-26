Буффон близок к возвращению в «Ювентус»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон в ближайшее время перейдёт в «Ювентус», сообщается в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.
«Буффон готов вернуться в „Ювентус“! В следующем сезоне он будет дублёром Щенсны. Джиджи скоро подпишет контракт», — написал Романо.
41-летний Буффон достанется «Ювентусу» бесплатно, так как его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня этого года. В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне, в которых он пропустил 25 голов. С командой вратарь стал чемпионом Франции.
Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.
Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»
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