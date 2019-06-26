Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина. Игра состоялась на стадионе «Исмаилия» в Египте и завершилась ничьей со счётом 2:2.



Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Бенина Микаэль Поте. Через 7 минут ответный мяч в ворота национальной команды Бенина отправил форвард сборной Ганы Андре Айю. В концовке первого тайма, на 42-й минуте второй гол за Гану забил нападающий Джордан Айю. На 54-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику сборной Ганы Джону Бойе, после чего его команда осталась в меньшинстве. На 63-й минуте игра Поте оформил дубль и сравнял счёт.



Сборная Ганы набрала 1 очко и заняла 2-е место в турнирной таблице группы F. Бенин (1) — на 3-м месте. Соперниками команд на групповом этапе являются сборные Камеруна и Гвинеи-Бисау.