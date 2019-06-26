Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сообщил, что сезон-2019/20 станет для него последним в составе английского клуба.
«Это будет последний сезон. 10 лет вполне достаточно. Изначально клуб говорил о двух годах, но я решил остаться ещё на один, поэтому я закончу спустя 10 лет в клубе. Это будет завершенный цикл. Хорошая круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней», — приводит слова Сильвы Daily Mail.
33-летний Сильва перешёл в «Манчестер Сити» в 2010 году из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В составе «горожан» испанский хавбек четырежды стал чемпионом Англии, четыре раза завоевал Кубок английской лиги, два раза выиграл Кубок Англии, а также дважды становился обладателем Суперкубка Англии.
В минувшем сезоне Сильва провёл 33 матча в чемпионате Англии, стал автором шести забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач.
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