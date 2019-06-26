Колосков: принципиальной разницы между схемами лимита «6+5» и «8+17» нет

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу лимита на легионеров.
«На мой взгляд, принципиальной разницы между схемами «6+5» и «8+17» нет. Глобальных изменений в случае смены одной на другую не произойдёт.
Важнее поменять количественный критерий на качественный. Сделать как в Германии, где нет понятия «легионер», но есть правило, что в заявке клуба должно быть минимум 15 воспитанников местного футбола. Такое правило следовало бы ввести и в России. Когда воспитанником российского футбола является человек, отыгравший в стране 5–7 лет подряд — сроки можно обсуждать. Но он должен долго и непрерывно выступать в одной из российских лиг, чтобы перестать считаться иностранцем. И не важно, какая у него национальность. Таким образом, это вынудит клубы более тщательно подходить к селекции», — приводят слова Колоскова «Известия».
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