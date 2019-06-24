Колосков: футболисты в Грузии стали разменной монетой в политической игре

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил мнение, что МИД России должно прокомментировать ситуацию, сложившуюся на матчах 19-го тура чемпионата Грузии. Колосков полагает, что футболистов использовали в политических целях.
«Я просто не мог поверить, что футболисты будут такой разменной монетой в этой политической игре, мне в страшном сне не могло присниться», — сказал Колосков в эфире «Говорит Москва».
Кроме того, он предположил, что спортсмены, вышедшие на поле в форме с националистическими лозунгами, уже не смогут продолжить карьеру в РПЛ.
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси. Так, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.
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