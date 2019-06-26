Де Вильена обратился к болельщикам «Фейеноорда» после перехода в «Краснодар»

Полузащитник Тонни де Вильена обратился к болельщикам «Фейеноорда». 20 июня футболист официально перешёл в «Краснодар». Предположительно, сумма трансфера хавбека составила € 9 млн.

«Уважаемые болельщики, игроки «Фейеноорда», тренеры, сотрудники и технический персонал команды. Хотел бы поблагодарить вас за всё, что вы сделали для меня за эти годы. Хочу от всего сердца поблагодарить всех фанатов. Вместе мы пережили много хороших моментов. Вы всегда поддерживали меня, за что я вам благодарен. «Фейеноорд» навсегда в моём сердце, однажды мы снова увидимся», – приводит слова де Вильены Football Oranje.

24-летний де Вильена является воспитанником «Фейеноорда». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей (1 — с пенальти), отдал семь результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с роттердамским клубом действовал до лета 2020 года.