Агент: «Спартак» предлагал де Вильене больше денег, но он выбрал «Краснодар»

Мехмет Эсер, агент полузащитника Тонни де Вильены, рассказал, почему его клиент решил перейти из «Фейеноорда» в «Краснодар», а не в московский «Спартак», который предлагал ему более выгодные финансовые условия.

«Вилена выбрал «Краснодар». Мы обсуждали несколько вариантов продолжения будущего, среди которых был и «Спартак». Конечно, «Спартак» предлагал футболисту больше денег, но нам важна спортивная составляющая. «Краснодар» в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому клуб нам был более интересен, чем «Спартак», — приводит слова Эсера «Спорт-экспресс».

По словам агента Вильены, ещё одной причиной перехода игрока в «Краснодар», а не в «Спартак» стал атакующий футбол, который демонстрируют «быки». Они посчитали, что такой стиль подходит ему больше.