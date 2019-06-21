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Агент: «Спартак» предлагал де Вильене больше денег, но он выбрал «Краснодар»

Агент: «Спартак» предлагал де Вильене больше денег, но он выбрал «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Мехмет Эсер, агент полузащитника Тонни де Вильены, рассказал, почему его клиент решил перейти из «Фейеноорда» в «Краснодар», а не в московский «Спартак», который предлагал ему более выгодные финансовые условия.

«Вилена выбрал «Краснодар». Мы обсуждали несколько вариантов продолжения будущего, среди которых был и «Спартак». Конечно, «Спартак» предлагал футболисту больше денег, но нам важна спортивная составляющая. «Краснодар» в прошлом чемпионате занял третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги чемпионов. Поэтому клуб нам был более интересен, чем «Спартак», — приводит слова Эсера «Спорт-экспресс».

По словам агента Вильены, ещё одной причиной перехода игрока в «Краснодар», а не в «Спартак» стал атакующий футбол, который демонстрируют «быки». Они посчитали, что такой стиль подходит ему больше.

Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене
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