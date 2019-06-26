«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся 26 июня в 19:00

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) состоится матч 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Помимо ростовчан и красно-белых участие в предсезонном турнире примут ещё две российские команды — «Краснодар» и ЦСКА. С расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».
Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».
По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 30 матчах. «Ростов» (41) финишировал на девятой строчке.
- 26 июня 2019
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:13
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:47
-
15:45
-
15:36
-
15:33
-
15:28
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
15:17
-
15:03
-
15:03
-
14:57
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:25
-
14:10
-
14:07
-
13:48
-
13:32
-
13:20
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
12:40