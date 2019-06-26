«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча начнётся 26 июня в 19:00

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в городе Пёллау (Австрия) состоится матч 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Помимо ростовчан и красно-белых участие в предсезонном турнире примут ещё две российские команды — «Краснодар» и ЦСКА. С расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».



Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».



По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 30 матчах. «Ростов» (41) финишировал на девятой строчке.

«Ростов» — «Спартак». Прогноз: Кононов продолжит доминировать в предсезонке «Спартак» сделает первый шаг навстречу к очередному трофею. Сервант с кубками должен пополниться.