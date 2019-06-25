«Ростов» — «Спартак». Прогноз: Кононов продолжит доминировать в предсезонке

26 июня в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в первом туре Кубка Париматч Премьер «Ростов» встретится со «Спартаком». Букмекеры отдают предпочтение москвичам и предлагают поставить на победу красно-белых в основное время за 2.09. Виктория коллектива Валерия Карпина оценена коэффициентом 3.4.

Прогноз матча «Ростов» — «Спартак» (26.06.2019)

«Ростов», несмотря на наличие Валерия Карпина, ведёт себя достаточно скромно и не даёт большое количество инфоповодов в летнее межсезонье, а «Спартак» верен традициям и остаётся самым обсуждаемым клубом РПЛ. Красно-белые расстаются с целой группой футболистов, оказывавших большое влияние на результаты команды в прошлом, однако новые приобретения пока вызывают вопросы.



Разумеется, оба тренера рассматривают предстоящий турнир как один из этапов подготовки к старту сезона-2019/20, поэтому результат ближайших матчей серьёзного значения иметь не будет. С другой стороны, на «Спартак» постоянно оказывается давление, из-за чего Кононова будут критиковать даже в случае неудач по итогам фактически товарищеских встреч.



Для «Ростова» предстоящий поединок станет первой игрой после завершившегося чемпионата, а «Спартак» уже успел разгромить «Сочи» со счётом 7:1. Если отталкиваться от аналогичного турнира, который проходил зимой, то напрашивается чистая победа красно-белых за коэффициент 2.09.



В Фонбет Кубке Матч Премьер команда Олега Кононова одолела всех своих соперников, а «Ростов» добыл лишь одно очко по итогам трёх матчей. «Спартаку» важно успокоить болельщиков и вселить некоторую уверенность руководству. К тому же москвичам необходимо учитывать дополнительную нагрузку из-за будущих поединков в Лиге Европы.



Если смотреть исключительно на талант и мастерство, то жёлто-синие немного уступают визави. «Ростов» в основном действует от обороны, а ожидать предельной концентрации в защите в конце июня не приходится. При предположительно менее высоком, нежели в официальных матчах, уровне сопротивления преимущество зачастую получает более атакующая команда.



Конечно, прогнозировать исход в первом матче предсезонного турнира тяжело, однако мы практически не видим аргументов в пользу коллектива Валерия Карпина. У «Спартака» уже есть Копа дель Соль, Фонбет Кубок Матч Премьер, и Кононов наверняка желает пополнить клубный музей ещё одним трофеем.



В подобных поединках обычно обходится без грубости, из-за чего букмекеры сильно занижают линию на предупреждения. За 1.8 мы рискнём проверить тотал жёлтых карточек больше 1,5. Во-первых, даже на предсезонке соперники не позволят слишком легко проходить друг друга на дриблинге. К тому же на аналогичном зимнем турнире в четырёх из шести матчей выбранный нами вариант оказывался успешным.

Ставки на матч «Ростов» — «Спартак»

«Ростов» проведёт первый поединок после завершения сезона в РПЛ, а «Спартак» уже успел разгромить «Сочи». Учитывая давление прессы и болельщиков, Кононову необходимо побеждать даже на предсезонных турнирах. За 2.09 мы возьмём викторию красно-белых, а за 1.8 тотал жёлтых карточек больше 1,5. На аналогичном зимнем турнире в четырёх из шести матчей судьи показывали не менее двух предупреждений.



Ставка №1: победа «Спартака» за 2.09.



Ставка №2: тотал жёлтых карточек больше 1,5 за 1.8.



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