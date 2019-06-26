Гинер: Марио Фернандес остаётся в ЦСКА, мы его не продаём

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем защитника Марио Фернандеса.



«Он никуда не уходит. Мы его не продаём. Он остаётся в ЦСКА. А разговоры должны быть обязательно всегда. Каждый год появляются разговоры, что у Гинера в левом и правом карманах закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико». Также, по информации СМИ, за футболистом внимательно следят многие топ-клубы Европы, среди которых «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Челси».



Фернандес выступает за «армейцев» с 2012 года. Ранее 28-летний защитник в течение трёх лет защищал цвета бразильского «Гремио».

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