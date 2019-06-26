Иванов — о новом лимите: восемь иностранцев выйдут максимум в одной-двух играх

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями о предстоящем изменении формата лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиги на «8+17», который должен вступить в силу начиная с сезона-2020/21.
«Мы довольны этим регламентом. Зарплаты российских игроков не раздуются из-за нового лимита. Восемь иностранцев выйдут максимум в одной-двух играх, ведь есть травмы, карточки, дисквалификации. В заявке 17 россиян, из них надо выбрать тех, кто будет лучше легионеров.
Что касается мнения, что новый регламент может плохо повлиять на участников еврокубков, у того же «Зенита» мало российских футболистов? Игрок сборной Лунёв, капитан национальной команды Дзюба, есть Ерохин, Шатов. Неужели они хотят, чтобы выходили 15 иностранцев?» — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 26 июня 2019
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