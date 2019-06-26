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Глушаков пожелал «Спартаку» удачи на турнире в Австрии

Глушаков пожелал «Спартаку» удачи на турнире в Австрии
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пожелал красно-белым удачи на международном турнире в Австрии.

«Всех с началом сезона и турнира «Кубок Матч Премьер». Всем хорошо подготовиться!!! Удачи, «Спартак»!» — написал Глушаков в своём «твиттере».

Напомним, в турнире в Австрии, который стартовал сегодня, 26 июня, и продлится до 4 июля, принимают участие также «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА.

32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Контракт хавбека с клубом действовал до лета 2020 года, но стороны досрочно расторгли соглашение. С местом продолжения карьеры футболист пока не определился.

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