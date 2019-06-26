Глушаков пожелал «Спартаку» удачи на турнире в Австрии
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пожелал красно-белым удачи на международном турнире в Австрии.
«Всех с началом сезона и турнира «Кубок Матч Премьер». Всем хорошо подготовиться!!! Удачи, «Спартак»!» — написал Глушаков в своём «твиттере».
Напомним, в турнире в Австрии, который стартовал сегодня, 26 июня, и продлится до 4 июля, принимают участие также «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА.
32-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Контракт хавбека с клубом действовал до лета 2020 года, но стороны досрочно расторгли соглашение. С местом продолжения карьеры футболист пока не определился.
Цорн: договорились с Глушаковым на более скромную компенсацию, чем 100 млн
- 26 июня 2019
-
21:37
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:24
-
20:21
-
20:05
-
19:58
-
19:49
-
19:42
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:16
-
19:04
-
18:57
-
18:39
-
18:29
-
18:24
-
18:16
-
18:13
-
17:53
-
17:42
-
17:30
-
17:24
-
17:14
-
17:09
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:26
Партнерский контент