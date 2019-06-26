Вартапетов: первое впечатление, что тяжёлой травмы Айртона удалось избежать

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов после матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2) высказался о повреждении защитника московского клуба Айртона Лукаса. Напомним, во время игры с «Ростовом» Айртон врезался в рекламный щит и получил повреждение. После этого футболист с трудом поднялся и покинул поле с помощью сотрудников клуба.
«Первое впечатление, что тяжёлой травмы Айртона удалось избежать», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
В следующем туре международного турнира в Австрии «Ростов» проведёт матч с «Краснодаром», а «Спартак» сыграет с ЦСКА. Обе игры пройдут 30 июня. Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице петербургский «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».
- 26 июня 2019
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