Вартапетов: первое впечатление, что тяжёлой травмы Айртона удалось избежать

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов после матча 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2) высказался о повреждении защитника московского клуба Айртона Лукаса. Напомним, во время игры с «Ростовом» Айртон врезался в рекламный щит и получил повреждение. После этого футболист с трудом поднялся и покинул поле с помощью сотрудников клуба.



«Первое впечатление, что тяжёлой травмы Айртона удалось избежать», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



В следующем туре международного турнира в Австрии «Ростов» проведёт матч с «Краснодаром», а «Спартак» сыграет с ЦСКА. Обе игры пройдут 30 июня. Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице петербургский «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче международного турнира в Австрии