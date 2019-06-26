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«Ростов» обыграл «Спартак» в матче международного турнира в Австрии

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче международного турнира в Австрии
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» встречался с московским «Спартаком». Игра состоялась на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 2:0 в пользу ростовчан.

Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 32-й минуте полузащитник ростовского клуба Александр Саплинов упрочил преимущество своей команды.

В следующем туре соревнования «Ростов» проведёт матч с «Краснодаром», а «Спартак» сыграет с ЦСКА. Обе игры пройдут 30 июня.

Напомним, аналогичное соревнование проводилось в зимнее межсезонье. Тогда победителем турнира стал московский «Спартак», опередивший в итоговой таблице петербургский «Зенит», «Ростов» и «Локомотив».

Кубок Париматч Премьер. 1-й тур
26 июня 2019, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 – Полоз – 3, 2:0 – Саплинов – 32
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