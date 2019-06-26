Борьбу за Бруму, которым интересовался «Спартак», выиграл ПСВ

Полузащитник «РБ Лейпциг» Арминду Брума продолжит карьеру в ПСВ, утверждает A Bola.

По информации источника, 24-летний хавбек был близок к переходу в «Порту», однако нидерландский клуб перебил предложение «драконов» игроку. В ближайшее время португалец отправится в Эйндховен, где пройдёт медосмотр и подпишет контракт с ПСВ. Трансфер футболиста обойдётся вице-чемпиону Нидерландов в € 15 млн.

На полузащитника претендовал также «Спартак». Красно-белые предлагали игроку контракт с зарплатой € 2 млн в год.

Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне он принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.