«Порту» перехватил Бруму у «Спартака»

Португальский «Порту» договорился с немецким «Лейпцигом» о переходе форварда Арминду Брумы, сообщает O Jogo. Сумма трансфера составит около € 15 млн.

Ранее сообщалось об интересе к португальскому нападающему со стороны московского «Спартака» и голландского ПСВ.

Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с немецким клубом был рассчитан до лета 2022 года.

Также португальский клуб проявляет интерес к форварду красно-белых Зе Луишу.

Агент: «Спартак» предложил «РБ Лейпциг» € 15 млн за Бруму