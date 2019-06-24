«Порту» перехватил Бруму у «Спартака»
Португальский «Порту» договорился с немецким «Лейпцигом» о переходе форварда Арминду Брумы, сообщает O Jogo. Сумма трансфера составит около € 15 млн.
Ранее сообщалось об интересе к португальскому нападающему со стороны московского «Спартака» и голландского ПСВ.
Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с немецким клубом был рассчитан до лета 2022 года.
Также португальский клуб проявляет интерес к форварду красно-белых Зе Луишу.
Агент: «Спартак» предложил «РБ Лейпциг» € 15 млн за Бруму
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