«Барселона» объявила о продаже Силлессена «Валенсии» за € 35 млн
Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен продолжит карьеру в «Валенсии», сообщает официальный сайт каталонского клуба.
«Барселона» и «Валенсия» достигли соглашения по условиям трансфера Яспера Силлессена. «Валенсия» заплатит «Барселоне» € 35 млн. «Барселона» хотела бы публично выразить свою благодарность Ясперу Силлессену за его самоотверженность и преданность делу и пожелать ему удачи и успехов в будущем», — говорится в заявлении «Барселоны».
Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса». Его трансфер обошёлся сине-гранатовым в € 13 млн. Всего в составе каталонского клуба 30-летний вратарь провёл 32 игры и пропустил 25 мячей. В общей сложности с «Барселоной» он выиграл шесть трофеев — по два чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании.
«Валенсия» намекнула на трансфер Силлессена
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