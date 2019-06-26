«Барселона» объявила о продаже Силлессена «Валенсии» за € 35 млн

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен продолжит карьеру в «Валенсии», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

«Барселона» и «Валенсия» достигли соглашения по условиям трансфера Яспера Силлессена. «Валенсия» заплатит «Барселоне» € 35 млн. «Барселона» хотела бы публично выразить свою благодарность Ясперу Силлессену за его самоотверженность и преданность делу и пожелать ему удачи и успехов в будущем», — говорится в заявлении «Барселоны».

Силлессен перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса». Его трансфер обошёлся сине-гранатовым в € 13 млн. Всего в составе каталонского клуба 30-летний вратарь провёл 32 игры и пропустил 25 мячей. В общей сложности с «Барселоной» он выиграл шесть трофеев — по два чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании.