Источник: де Лигт предпринял попытку возобновить переговоры с «Барселоной»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт был заинтересован в возобновлении переговоров с «Барселоной», утверждает Sport.es.

По информации источника, человек из окружения 19-летнего футболиста вышел на контакт с каталонским клубом и сообщил, что нидерландец готов перебраться на «Камп Ноу», если сине-гранатовые предложат контракт на тех же условиях, что и «Ювентус» — с зарплатой € 10 млн в год. Однако «Барса» отказалась вступать в переговоры с игроком и увеличивать своё первоначальное предложение, по которому защитник зарабатывал бы € 6,5 млн в год.

В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.