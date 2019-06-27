Источник: де Лигт предпринял попытку возобновить переговоры с «Барселоной»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт был заинтересован в возобновлении переговоров с «Барселоной», утверждает Sport.es.
По информации источника, человек из окружения 19-летнего футболиста вышел на контакт с каталонским клубом и сообщил, что нидерландец готов перебраться на «Камп Ноу», если сине-гранатовые предложат контракт на тех же условиях, что и «Ювентус» — с зарплатой € 10 млн в год. Однако «Барса» отказалась вступать в переговоры с игроком и увеличивать своё первоначальное предложение, по которому защитник зарабатывал бы € 6,5 млн в год.
В завершившемся сезоне де Лигт сыграл 55 матчей на клубном уровне. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн.
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