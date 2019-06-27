Васильев: РПЛ — не самая привлекательная лига, чтобы туда идти «Кайрату»

Бывший гендиректор казахстанских «Актобе» и «Жетысу» Дмитрий Васильев высказал мнение по поводу возможного приглашения в РПЛ клубов из соседних стран.
«Кардифф» для вступления в чемпионат Англии имел множество резонов. Во-первых, шанс попасть в самую успешную в коммерческом плане лигу мира и заработать денег. Во-вторых, сыграть в чемпионате более высокого уровня. А разница между чемпионатом Англии, даже уровня Чемпионшипа, и Уэльса — существенная. Там разрыв больше, чем между Премьер-лигами России и Казахстана. Да и РПЛ — не самая коммерчески привлекательна лига, чтобы туда было выгодно идти условным «Кайрату» или «Астане», добровольно лишившись почти гарантированных квот в еврокубках. Это ещё не говоря про множественные организационные и юридические моменты", — цитируют Васильева «Известия».
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