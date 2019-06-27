«Енисей» представил форму на сезон-2019/20

«Енисей» в социальной сети представил новую официальную форму от компании Nike. Как сообщает официальный «твиттер» клуба, в сезоне-2019/20 красноярская команда будет выступать в красных и чёрных цветах.

В сезоне-2018/19 «Енисей» занял в Российской Премьер-Лиге последнее место и вылетел в ФНЛ. Главный тренер команды Дмитрий Аленичев подал в отставку. Новым наставником клуба стал бывший главный тренер молодёжной команды Александр Алексеев.

В первом туре нового сезона красноярская команда сыграет с «Текстильщиком». Встреча состоится 7 июля. Календарь матчей Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».