С сезона-2020/21 в ФНЛ будет новый лимит — 4 легионера в заявке

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов сообщил об изменениях лимита на легионеров во втором по силе российском дивизионе.
«С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться», – приводит слова Ефремова «Спорт-экспресс».
В данный момент в ФНЛ действует ограничение — не более пяти легионеров в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более трёх иностранцев.
Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Российского футбольного союза изменил лимит на легионеров в РПЛ. С сезона-2020/21 формула лимита изменена на «8+17». Формат предусматривает одновременное нахождение на поле 8 легионеров и 17 россиян в заявке команды.
В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.
- 27 июня 2019
-
12:40
-
12:36Полоз может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:51
-
11:44
-
11:35
-
11:30
-
11:16
-
11:12
-
10:49
-
10:45
-
10:35
-
10:26
-
10:22
-
10:18
-
09:58
-
09:50
-
09:26
-
09:15
-
09:09
-
09:03
-
08:14
-
07:37
-
07:22
-
06:44
-
06:19
-
05:59
-
05:24
-
04:48
-
04:28
-
04:14
-
03:54
-
03:48