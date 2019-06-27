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С сезона-2020/21 в ФНЛ будет новый лимит — 4 легионера в заявке

С сезона-2020/21 в ФНЛ будет новый лимит — 4 легионера в заявке
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов сообщил об изменениях лимита на легионеров во втором по силе российском дивизионе.

«С сезона-2020/21 в ФНЛ будет ограничение в 4 легионера в заявке, количество иностранцев на поле перестанет регулироваться», – приводит слова Ефремова «Спорт-экспресс».

В данный момент в ФНЛ действует ограничение — не более пяти легионеров в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более трёх иностранцев.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет Российского футбольного союза изменил лимит на легионеров в РПЛ. С сезона-2020/21 формула лимита изменена на «8+17». Формат предусматривает одновременное нахождение на поле 8 легионеров и 17 россиян в заявке команды.

В настоящее время в Российской Премьер-Лиге действует лимит «6+5», в соответствии с которым на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.

РФС принял формат лимита на легионеров «8+17», он вступит в силу в 2020 году
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