Полоз может перейти в «Сочи»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Дмитрий Полоз, который в данный момент тренируется с «Ростовом», может перейти в «Сочи». Новичок Российской Премьер-Лиги интересуется форвардом.
28 мая нынешнего года «Рубин» объявил об уходе Полоза, который выступал за казанский клуб на правах аренды. Нападающий в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
В настоящее время форвард находится на просмотре в «Ростове» и принимает участие в Кубке Париматч Премьер. Накануне в стартовом матче со «Спартаком» Полоз открыл счёт и помог ростовской команде победить со счётом 2:0.
В следующем туре соревнования «Ростов» проведёт матч с «Краснодаром». Игра состоится 30 июня.
«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Байрамяна, Цаллагова и Полоза
- 27 июня 2019
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12:36Полоз может перейти в «Сочи» Эксклюзив
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