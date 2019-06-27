Полоз может перейти в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Дмитрий Полоз, который в данный момент тренируется с «Ростовом», может перейти в «Сочи». Новичок Российской Премьер-Лиги интересуется форвардом.

28 мая нынешнего года «Рубин» объявил об уходе Полоза, который выступал за казанский клуб на правах аренды. Нападающий в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

В настоящее время форвард находится на просмотре в «Ростове» и принимает участие в Кубке Париматч Премьер. Накануне в стартовом матче со «Спартаком» Полоз открыл счёт и помог ростовской команде победить со счётом 2:0.

В следующем туре соревнования «Ростов» проведёт матч с «Краснодаром». Игра состоится 30 июня.