«Урал» заключил контракт с 18-летним полузащитником

18-летний российский полузащитник Артём Шаболин стал игроком «Урала». Экс-футболист «Носты» заключил долгосрочный контракт с уральским клубом и в ближайшее время присоединится к главной команде на сборе в Словении. Игрок будет внесён в заявку клуба для участия в матчах Премьер-Лиги и ПФЛ.



Шаболин выступает на позиции правого крайнего полузащитника. В сентябре прошлого года Артём дебютировал в профессиональном футболе в составе клуба из Новотроицка. В минувшем сезоне он провёл 16 матчей в ПФЛ в составе «Носты», став автором трёх забитых мячей.



«Приветствуем Артёма в оранжево-чёрной семье и желаем профессионального роста и смелых действий на поле!» — говорится на официальном сайте екатеринбургской команды.