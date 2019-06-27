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«Урал» заключил контракт с 18-летним полузащитником

«Урал» заключил контракт с 18-летним полузащитником
Футбол / РПЛ 0

18-летний российский полузащитник Артём Шаболин стал игроком «Урала». Экс-футболист «Носты» заключил долгосрочный контракт с уральским клубом и в ближайшее время присоединится к главной команде на сборе в Словении. Игрок будет внесён в заявку клуба для участия в матчах Премьер-Лиги и ПФЛ.

Шаболин выступает на позиции правого крайнего полузащитника. В сентябре прошлого года Артём дебютировал в профессиональном футболе в составе клуба из Новотроицка. В минувшем сезоне он провёл 16 матчей в ПФЛ в составе «Носты», став автором трёх забитых мячей.

«Приветствуем Артёма в оранжево-чёрной семье и желаем профессионального роста и смелых действий на поле!» — говорится на официальном сайте екатеринбургской команды.

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