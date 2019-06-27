«Спартак», изнывающий от жары, и стратег Карпин. Лучшие фото матча с «Ростовом»
Вчера, 26 июня, в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в матче 1-го тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» встречался с московским «Спартаком». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу ростовчан.
В следующем туре соревнования «Ростов» проведёт матч с «Краснодаром», а «Спартак» сыграет с ЦСКА. Обе игры пройдут 30 июня.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже Сергея Киврина.
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