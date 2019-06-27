Каррера — об увольнении: выбор руководства «Спартака» был неправильным

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об уходе из московского клуба в 2018 году.



«Я не чувствую себя обманутым, но, к сожалению, таков футбол. Вы можете выиграть 10 матчей подряд, но если результаты не будут получены, то вас могут уволить. Однако считаю, что выбор руководства был неправильным, потому что было достаточно времени, чтобы сменить курс, улучшить игру и позицию в турнирной таблице», — цитирует итальянца ITASportPress.

55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.