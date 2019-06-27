Каррера: ни за что не пойду в ЦСКА, никогда не предам болельщиков «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не возглавит ЦСКА, если ему поступит такое предложение.
«Я бы никогда не пошёл в ЦСКА. Это исторический соперник «Спартака», и я бы никогда не предал болельщиков красно-белых. Но я бы хотел вернуться в Россию и снова там поработать, потому что у меня остались прекрасные воспоминания об этой огромной нации. Там я добился хороших результатов на личном уровне. Я жду звонков, но до настоящего времени контактов пока не было», — приводит слова Карреры ITASportPress.
55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом же сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.
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