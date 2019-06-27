Снуп Догг показал на примере Гаскойна, к чему приводит пристрастие к алкоголю

Американский рэпер Снуп Догг на примере себя и легенды английского футбола Пола Гаскойна попытался сравнить влияние алкоголя и марихуаны на внешность.

В своём «инстаграме» исполнитель разместил фото, на котором он и звёздный футболист представлены в возрасте 20 и 47 лет. Над снимками Гаскойна он разметил надпись «Злоупотребление алкоголем», а над своими фото он написал «Злоупотребление марихуаной».

Фото доступно в «инстаграме» Снуп Догга.

52-летний Гаскойн боролся с алкогольной зависимостью на протяжении многих лет. В бытность игроком он выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Лацио», «Глазго Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бёрнли», китайский «Ганьсу Тяньма» и «Бостон Юнайтед».