Снуп Догг показал на примере Гаскойна, к чему приводит пристрастие к алкоголю
Американский рэпер Снуп Догг на примере себя и легенды английского футбола Пола Гаскойна попытался сравнить влияние алкоголя и марихуаны на внешность.
В своём «инстаграме» исполнитель разместил фото, на котором он и звёздный футболист представлены в возрасте 20 и 47 лет. Над снимками Гаскойна он разметил надпись «Злоупотребление алкоголем», а над своими фото он написал «Злоупотребление марихуаной».
Фото доступно в «инстаграме» Снуп Догга.
52-летний Гаскойн боролся с алкогольной зависимостью на протяжении многих лет. В бытность игроком он выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Лацио», «Глазго Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бёрнли», китайский «Ганьсу Тяньма» и «Бостон Юнайтед».
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