«Бавария» предложила «Челси» € 25 млн за Хадсон-Одои

Руководство мюнхенской «Баварии» сделало ещё одно предложение лондонскому «Челси» о покупке нападающего Каллума Хадсон-Одои. На этот раз действующие чемпионы Германии уведомили англичан о готовности отдать за 18-летнего игрока € 25 млн, сообщает Bild.
«Бавария» пыталась приобрести Хадсон-Одои ещё в минувшее зимнее трансферное окно, но тогда «Челси» ответил отказом.
Действующий контракт Каллума с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. Учитывая, что стороны пока не договорились о новом соглашении, боссы мюнхенского клуба надеются, что лондонцы согласятся продать форварда за € 25 млн.
В минувшем сезоне Хадсон-Одои отдал 1 результативную передачу в 10 матчах английской Премьер-лиги. В Лиге Европы футболист записал в свой актив 4 мяча и 2 голевых паса в 9 встречах.
- 27 июня 2019
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